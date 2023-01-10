Российские военные уничтожили два склада с вооружением ВСУ в ДНР и Запорожской области

Вооружённые силы РФ ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразили два украинских склада с вооружением — в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районе Константиновки (ДНР) и Орехова (Запорожская область).

Кроме того, в 105 районах поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника.