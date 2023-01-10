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Опубликовано 10 января 2023, 11:38

Российские военные уничтожили два склада с вооружением ВСУ в ДНР и Запорожской области

Вооружённые силы РФ ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразили два украинских склада с вооружением — в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районе Константиновки (ДНР) и Орехова (Запорожская область).

Кроме того, в 105 районах поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника.

ВС РФ подавили артиллерию, из которой ВСУ вели огонь во время режима тишины
ВС РФ подавили артиллерию, из которой ВСУ вели огонь во время режима тишины

А накануне, 9 января, стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Бахмутское в Донецкой Народной Республике.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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