Владелец сети "Красное и белое" с женой получили гражданство Черногории

Создатель сети алкомаркетов "Красное и белое" Сергей Студенников вместе с женой Еленой Соболевой стали гражданами Черногории. Документ появился на сайте Черногорского центра гражданского образования, сообщает Ura.ru.

Списки новых граждан Черногории. Скрин © Сайт Черногорского центра гражданского образования

Согласно тексту, премьер балканской страны Дритан Абазович утвердил список новых граждан, в него вошло 1072 человека. Под номерами 91 и 92 значатся Студенников и Соболева. Решение по ним было принято ещё 20 сентября 2022 года. В сети "Красное и белое" отказались комментировать Ura.ru информацию.