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Опубликовано 10 января 2023, 14:38

Владелец сети "Красное и белое" с женой получили гражданство Черногории

Создатель сети алкомаркетов "Красное и белое" Сергей Студенников вместе с женой Еленой Соболевой стали гражданами Черногории. Документ появился на сайте Черногорского центра гражданского образования, сообщает Ura.ru.

Списки новых граждан Черногории. Скрин © Сайт Черногорского центра гражданского образования

Списки новых граждан Черногории. Скрин © Сайт Черногорского центра гражданского образования

Согласно тексту, премьер балканской страны Дритан Абазович утвердил список новых граждан, в него вошло 1072 человека. Под номерами 91 и 92 значатся Студенников и Соболева. Решение по ним было принято ещё 20 сентября 2022 года. В сети "Красное и белое" отказались комментировать Ura.ru информацию.

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Ранее сообщалось, что полиция начала проверку в отношении российского журналиста Леонида Парфёнова. Причиной тому послужило наличие у телеведущего израильского гражданства, о котором он не уведомил МВД.

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ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Татьяна Миссуми
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