ВСУ потеряли до полусотни бойцов на смертоносном Донецком направлении

Около полусотни украинских военнослужащих было уничтожено на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом проинформировал журналистов на брифинге во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ", — сказал представитель военного ведомства.