ВСУ потеряли до полусотни бойцов на смертоносном Донецком направлении
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о десятках уничтоженных украинских военных на Донецком направлении за сутки
Около полусотни украинских военнослужащих было уничтожено на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом проинформировал журналистов на брифинге во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ", — сказал представитель военного ведомства.
Среди потерь противника на данном направлении он назвал один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Напомним, что на днях более 55 экстремистов из так называемого батальона имени шейха Мансура были ликвидированы российскими военными в зоне спецоперации на территории ДНР.
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