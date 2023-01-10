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Опубликовано 10 января 2023, 11:44

Десятки бойцов 14-й бригады ВСУ погибли при артиллерийских ударах под Харьковом

ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ нанесли удар по скоплениям живой силы 14-й мехбригады ВСУ под Харьковом, уничтожив до 20 украинских военных. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — сказал генерал-лейтенант.

Также российскими войсками была уничтожена украинская боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

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Ранее Минобороны опубликовало видео запуска ракеты комплексом "Искандер" по инфраструктуре ВСУ. Все ракетчики находятся в зоне спецоперации с первых дней её проведения, и многие из них уже награждены государственными и ведомственными наградами.

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Ирина Фальке
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