Десятки бойцов 14-й бригады ВСУ погибли при артиллерийских ударах под Харьковом
ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Купянском направлении
Вооружённые силы РФ нанесли удар по скоплениям живой силы 14-й мехбригады ВСУ под Харьковом, уничтожив до 20 украинских военных. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — сказал генерал-лейтенант.
Также российскими войсками была уничтожена украинская боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
Ранее Минобороны опубликовало видео запуска ракеты комплексом "Искандер" по инфраструктуре ВСУ. Все ракетчики находятся в зоне спецоперации с первых дней её проведения, и многие из них уже награждены государственными и ведомственными наградами.