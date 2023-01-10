Украинцы угрожают отправить Вику Цыганову "вслед за Дугиной" из-за клипа о "Вагнере"
Украинские радикалы угрожают певице Вике Цыгановой расправой из-за клипа о "Вагнере"
Вика Цыганова. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Украинские радикалы начали сыпать угрозами в адрес певицы Вики Цыгановой после того, как она поддержала СВО и выпустила клип с песней "Вагнер", посвящённой бойцам легендарной одноимённой ЧВК. Злоумышленники предупреждают артистку, что отправят её "вслед за Дарьей Дугиной", которую в ночь на 21 августа прошлого года взорвали в автомобиле в Подмосковье.
Артистка сама призналась, что получает страшные сообщения из-за поддержки Российской армии. Она собирается обратиться в правоохранительные органы и попросить силовиков выяснить, кто конкретно занимается рассылкой данных угроз.
"Люди в открытом доступе пишут, понимаете? Этим должны определённые органы заниматься, ФСБ. Ведь так уже убили эту девочку, о которой они мне написали, [Дарью] Дугину. Это постоянные угрозы, так или иначе. Я просто очень много подобных постов убираю из соцсетей", — рассказала Цыганова в беседе с РИА ФАН.
Сейчас певица нарочно оставляет эти угрозы, чтобы люди тоже могли их почитать и понять, с кем ей приходится сталкиваться. Цыганова подчеркнула, что хочет, чтобы эти сообщения увидели и правоохранители. Такие же угрозы, по словам артистки, приходят многим её коллегам. Но отменять свои мероприятия и концерты звезда из-за этого точно не будет.
Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём журналистка Дугина Дарья погибла. Они с отцом, философом и политологом Александром Дугиным возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию. В деле есть и другие фигуранты.