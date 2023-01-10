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10 января, 11:51

Поляки задумали выбить из Германии репарации через США

МИД Польши обратился к Конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии военные репарации за Вторую мировую

Власти Польши обратились к американскому Конгрессу с просьбой помочь получить от Берлина репарации за ущерб от Второй мировой войны. Об этом проинформировал журналистов во вторник замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

В своём хвалебном заявлении он называет Америку ответственной за глобальный порядок и соблюдение международной справедливости.

"Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости", — приводит слова польского дипломата РИА "Новости".

Польша намерена через ООН получить репарации от Германии

Польша намерена через ООН получить репарации от Германии

Напомним, что ранее Германия направила властям Польши официальную ноту, в которой говорится, что вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше во Второй мировой остаётся закрытым и Правительство ФРГ не намерено вести переговоры по нему. В Варшаве сочли эту позицию неуважением. Польский МИД даже пригрозил, что отказ Берлина обсуждать вопрос выплаты военных репараций станет для него большой проблемой и шагом, которого он впоследствии будет стыдиться.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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