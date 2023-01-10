Поляки задумали выбить из Германии репарации через США
МИД Польши обратился к Конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии военные репарации за Вторую мировую
Власти Польши обратились к американскому Конгрессу с просьбой помочь получить от Берлина репарации за ущерб от Второй мировой войны. Об этом проинформировал журналистов во вторник замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
В своём хвалебном заявлении он называет Америку ответственной за глобальный порядок и соблюдение международной справедливости.
"Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости", — приводит слова польского дипломата РИА "Новости".
Напомним, что ранее Германия направила властям Польши официальную ноту, в которой говорится, что вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше во Второй мировой остаётся закрытым и Правительство ФРГ не намерено вести переговоры по нему. В Варшаве сочли эту позицию неуважением. Польский МИД даже пригрозил, что отказ Берлина обсуждать вопрос выплаты военных репараций станет для него большой проблемой и шагом, которого он впоследствии будет стыдиться.
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