Стало известно о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России на турниры

Уже на следующей неделе УЕФА может создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросом возвращения российского футбола на международные турниры. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Планируем, что УЕФА на этой неделе осуществит формирование рабочей группы. Пока ждём, кто туда войдёт. Это вопрос консультации, каждая из сторон будет делать свои предложения. Сейчас идёт работа в стандартном режиме", — сказал Митрофанов.