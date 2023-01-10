Врач рассказала, при каких болезнях имбирь не просто не поможет, а сделает ещё хуже

Имбирь — уникальное растение, которое можно использовать в качестве закуски, приправы и даже лекарства. По словам диетолога, нутрициолога, психолога, автора книги и методики "Ешь. Читай. Худей" Зои Богдановой, растение также обладает антибактериальными свойствами.

"Имбирь очень хорошо борется с бактериями. Неспроста это растение используется в приготовлении суши: оно может защитить от бактерий, которые встречаются в сырой рыбе. То есть имбирь может сработать как антисептик", — рассказала она радио Sputnik.

Однако при ОРВИ, гриппе и других вирусных заболеваниях он вряд ли поможет, хоть и окажет некоторое действие с точки зрения народной медицины: согреет, расширит сосуды и повысит иммунитет.

"Но я не исключаю здесь эффекта плацебо. Хотя имбирь содержит много витамина С, минералов", — добавила врач.

Что касается противопоказаний, то Богданова не рекомендует употреблять имбирь на голодный желудок, а также людям с заболеваниями пищеварительной системы, желчевыводящих путей, печени, при слабом кишечнике, рефлюксной болезни, язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

"Этот продукт содержит большое количество веществ, которые могут раздражать внутренние слизистые оболочки. Он провоцирует повышение кислотности и выделение желчи", — заключила специалист.