Россиянам стало проще направлять маткапитал на ежемесячные выплаты и образование детей

В России расширили возможности использования материнского капитала для оформления ежемесячных выплат на ребёнка, а также упростили направление денег из него на оплату образования детей.

Выплату на ребёнка до трёх лет из средств маткапитала по национальному проекту "Демография" можно получать по необходимости — как в течение года, так и в течение нескольких месяцев, обратившись в Соцфонд РФ. Её размер составляет один региональный прожиточный минимум на ребёнка в месяц: от 11,7 тысячи рублей до 34,8 тысячи рублей.

"Если раньше такой возможностью могли воспользоваться только родители вторых детей, то теперь выплаты сможет оформить любая семья, имеющая материнский капитал, на любого ребёнка до трёх лет вне зависимости от очерёдности рождения. Выплату из материнского капитала можно получать в дополнение к единому пособию", — уточнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он напомнил, что выплата полагается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека, никаких дополнительных требований к занятости или имуществу родителей не предъявляется. Также с 2023 года стало проще оплачивать маткапиталом образование детей. Сейчас не придётся предоставлять договор об оказании платных услуг в Соцфонд, ведомство самостоятельно соберёт информацию, для этого было заключено более 27 тысяч соглашений с образовательными учреждениями.

"Для того чтобы направить средства материнского капитала на образование ребёнка, родителям достаточно подать заявление через портал "Госуслуги", указать в нём образовательную организацию и реквизиты договора", — подчеркнули в АНО "Национальные проекты".