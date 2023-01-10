Садальский ответил директору "Ленкома" на угрозы судом из-за звезды "Сватов" Кравченко
Станислав Садальский. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Российский актёр театра и кино Станислав Садальский в беседе с Лайфом прокомментировал решение директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера подать на него в суд. Причиной раздора между ними стали слова артиста об алкоголизме Татьяны Кравченко.
4 января звезда "Сватов" должна была сыграть в антрепризном спектакле в Санкт-Петербурге, но внезапно пропала и вышла на связь только 6 января. Садальский заявил, что Кравченко сорвала спектакль из-за пристрастия к спиртному. По его словам, "алкоголь помутил разум великой артистке". При этом актёр задал вопрос директору "Ленкома", в котором та работает: "Может, директор театра Марк Варшавер пьянство поощряет?"
Последний же уличил Садальского во лжи и назвал Кравченко украшением "Ленкома". Варшавер также припомнил актёру враньё о его попытках выгнать из театра Александру Захарову. Он назвал оппонента "артистишкой" и подчеркнул, что "ему будет непросто уйти от ответственности".
"Смешно, [Варшавер] любит Москву как источник дохода, а хочет быть похоронен в Израиле, даже прикупил место на кладбище. По поводу Захаровой позвоните ей, она расскажет, как он выставляет ей красные флажки. По поводу алкоголя спросите у актёров, они до смерти боятся Варшавера. Спросите у Васильевой, почему она отказалась играть с Кравченко!" — ответил директору "Ленкома" Садальский в беседе с Лайфом.
А ранее дворец культуры "Выборгский" в Санкт-Петербурге перенёс на неопределённый срок назначенный на 4 января спектакль с участием Лии Ахеджаковой.