Садальский ответил директору "Ленкома" на угрозы судом из-за звезды "Сватов" Кравченко

Российский актёр театра и кино Станислав Садальский в беседе с Лайфом прокомментировал решение директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера подать на него в суд. Причиной раздора между ними стали слова артиста об алкоголизме Татьяны Кравченко.

4 января звезда "Сватов" должна была сыграть в антрепризном спектакле в Санкт-Петербурге, но внезапно пропала и вышла на связь только 6 января. Садальский заявил, что Кравченко сорвала спектакль из-за пристрастия к спиртному. По его словам, "алкоголь помутил разум великой артистке". При этом актёр задал вопрос директору "Ленкома", в котором та работает: "Может, директор театра Марк Варшавер пьянство поощряет?"

Последний же уличил Садальского во лжи и назвал Кравченко украшением "Ленкома". Варшавер также припомнил актёру враньё о его попытках выгнать из театра Александру Захарову. Он назвал оппонента "артистишкой" и подчеркнул, что "ему будет непросто уйти от ответственности".