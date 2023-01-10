В Госдуме увидели рекламу российского спорта в афише ОИ-2026 с фото Медведевой

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с Лайфом прокомментировал фото российской фигуристки Евгении Медведевой, которое появилось в анонсе на сайте зимних Олимпийских игр 2026 года. Парламентарий не видит в этом ничего плохого, особенно если это соответствует желаниям самой спортсменки и Федерации фигурного катания на коньках России.

"Я считаю, что это хорошая реклама российского спорта. Здесь надо поддерживать такие инициативы", — заявил Свищёв.

Совершенно другое дело, отметил депутат, когда российских спортсменов, наоборот, снимают с соревнований и не дают им участвовать. Собеседник Лайфа считает такие ситуации недопустимыми. В этом же случае всё не так, уверен он.

"Когда идёт прославление российского спорта, наших спортсменов, заслуженных чемпионов наших, почему нет? Это всё хорошо. Здесь как раз ничего удивительного нет, фигурное катание без России, без российских чемпионов — конечно, несерьёзно. А кого прославлять-то? Наши фигуристки в последние годы доминируют", — подчеркнул депутат.

Он также заметил, что в Японии и Китае присутствует "культ русского фигурного катания". В этих странах настоящие фанатские движения российских фигуристов, полагает депутат. Свищёв добавил, что международная федерация фигурного катания "всё-таки деньги считать умеет".