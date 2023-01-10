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10 января, 12:42

Дело блогерши Белоцерковской о фейках о ВС РФ поступило в суд

В Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* (Belonika). Её обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

"Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказали РИА "Новости" в суде.

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Суд арестовал квартиры блогерши Белоцерковской в Москве и Санкт-Петербурге

Напомним, в марте 2022 года СК возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков о ВС РФ. По данным следствия, блогер опубликовала в соцсетях несколько записей, подпадающих под эту статью. Позже МВД объявило Белоцерковскую в международный розыск, а суд в Москве заочно арестовал блогера. В конце декабря дело "Белоники" было направлено в Басманный суд столицы.

*Включена в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belonika

Александра Вишнякова

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