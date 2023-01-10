Дело блогерши Белоцерковской о фейках о ВС РФ поступило в суд
В Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* (Belonika). Её обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах РФ.
"Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказали РИА "Новости" в суде.
Напомним, в марте 2022 года СК возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков о ВС РФ. По данным следствия, блогер опубликовала в соцсетях несколько записей, подпадающих под эту статью. Позже МВД объявило Белоцерковскую в международный розыск, а суд в Москве заочно арестовал блогера. В конце декабря дело "Белоники" было направлено в Басманный суд столицы.
*Включена в реестр физлиц-иноагентов.
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