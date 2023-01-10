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Регион
Опубликовано 10 января 2023, 17:48
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Возмущённым украинцам разъяснили правила вручения повесток

Военная администрация Киева: Повестки на Украине могут вручить в любом месте

Обложка © ТАСС / Паб Максим

Обложка © ТАСС / Паб Максим

Повестку на Украине военнообязанным разрешается вручать где угодно, это никак не контролируется законом, сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко, комментируя возмущение граждан из-за "охоты" на мужчин на улицах.

"Законодательством чётко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Её могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать", — приводит его слова издание "Страна.ua".

Попко добавил, что в документе также обязательно указывается дата вручения, адрес военкомата и время явки. Вручить её могут сотрудники ТЦК и СП, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, а также физические лица-предприниматели и управители многоквартирных домов.

В Сети завирусилось видео схватки украинок с военным из-за раздачи повесток
В Сети завирусилось видео схватки украинок с военным из-за раздачи повесток

В Харькове, например, гости корпоратива получили повестки прямо в баре. В ВСУ объяснили, что к таким мерам пришлось прибегнуть в связи с тем, что вручение повесток по домашним адресам неэффективно.

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Ирина Фальке
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