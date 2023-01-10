Повестку на Украине военнообязанным разрешается вручать где угодно, это никак не контролируется законом, сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко, комментируя возмущение граждан из-за "охоты" на мужчин на улицах.

"Законодательством чётко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Её могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать", — приводит его слова издание "Страна.ua".

Попко добавил, что в документе также обязательно указывается дата вручения, адрес военкомата и время явки. Вручить её могут сотрудники ТЦК и СП, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, а также физические лица-предприниматели и управители многоквартирных домов.