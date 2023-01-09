В Сети появилось видео с Украины, на котором жители села Ропча Черновицкой области дают отпор военным, приехавшим раздавать мужчинам повестки. Громче всех возмущались женщины, которых привело в негодование, что "гости" были вооружены.

В соцсетях завирусилось видео с украинскими военными, которые пришли раздавать повестки. Видео © Strana.ua

"Люди добрые, пожалуйста, посмотрите! Ко двору пришли люди с автоматами. На каких основаниях? На каких основаниях? Мы что, какие-то преступники? А потом скажут, что они добровольцы", — кричит за кадром украинка.