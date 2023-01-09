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Опубликовано 9 января 2023, 19:03
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В Сети завирусилось видео схватки украинок с военным из-за раздачи повесток

Жители села в Черновицкой области дали отпор бойцам ВСУ, приехавшим раздавать повестки

В Сети появилось видео с Украины, на котором жители села Ропча Черновицкой области дают отпор военным, приехавшим раздавать мужчинам повестки. Громче всех возмущались женщины, которых привело в негодование, что "гости" были вооружены.

В соцсетях завирусилось видео с украинскими военными, которые пришли раздавать повестки. Видео © Strana.ua

"Люди добрые, пожалуйста, посмотрите! Ко двору пришли люди с автоматами. На каких основаниях? На каких основаниях? Мы что, какие-то преступники? А потом скажут, что они добровольцы", — кричит за кадром украинка.

А на видео из Светловодска Кировоградской области военный ВСУ хватает мужчину за руки, пытаясь скрутить его прямо во дворе дома.

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Напомним, 16 ноября украинская Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — до 19 февраля 2023 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в орган соответствующее предложение. А в декабре украинцы массово начали жаловаться на раздачу повесток на улице.

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Strana.ua

Ирина Фальке
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