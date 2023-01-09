Стоимость газа в Европе приблизилась к $850 за тысячу кубометров
ICE: Биржевые цены на газ в Европе приблизились к $850 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе в понедельник ускорили темпы роста почти до 12%, приблизившись к отметке 850 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 773,6 доллара за 1000 кубометров (+2%), а по состоянию на 19:46 мск их стоимость составляла 846,6 доллара (+11,6%). Динамика котировок приводится от расчётной цены пятницы — 758,5 доллара за 1000 кубометров.
А 5 января биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 сентября 2021 года опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров.
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