Стоимость газа в Европе приблизилась к $850 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе в понедельник ускорили темпы роста почти до 12%, приблизившись к отметке 850 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 773,6 доллара за 1000 кубометров (+2%), а по состоянию на 19:46 мск их стоимость составляла 846,6 доллара (+11,6%). Динамика котировок приводится от расчётной цены пятницы — 758,5 доллара за 1000 кубометров.