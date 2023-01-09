"Лукойл" планирует продать НПЗ на Сицилии до конца марта

"Лукойл" заключил соглашение с G.O.I. Energy о продаже своего НПЗ ISAB в Италии, сообщили в пресс-службе российской компании. ISAB владеет крупным нефтехимическим комплексом на Сицилии, в который входят НПЗ, электростанция и установка газификации.

"ПАО "Лукойл" сообщает, что LITASCO S.A., 100% дочернее общество Группы "Лукойл", и G.O.I. ENERGY LIMITED (далее — G.O.I. ENERGY) достигли соглашения о продаже ISAB S.r.L. (далее — ISAB) G.O.I. ENERGY. Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", — говорится в сообщении.

Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. ENERGY уже сформировал партнёрство с TRAFIGURA — одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и её производными. Он займётся обеспечением непрерывных поставок сырья на предприятие и отгрузкой готовой продукции. Также новый собственник обязуется сохранить на предприятии все рабочие места и безопасные условия труда.