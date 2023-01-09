Маск анонсировал новые изменения в Twitter
Маск: На этой неделе в интерфейсе Twitter появится новая функция
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что на этой неделе в его соцсети Twitter появится обновление в пользовательском интерфейсе.
"На этой неделе появится новый пользовательский интерфейс, который позволит легко переключаться между рекомендациями и лентой подписок", — написал Маск.
По словам миллиардера, это лишь первый шаг в рамках более масштабного обновления пользовательского интерфейса. В начале февраля появится возможность писать более развёрнутые твиты, добавил Маск.
Ранее глава Twitter рассказал, что в соцсети появится функция форматирования текстов. Опции будут доступны для любых сообщений, хотя и предназначены прежде всего для длинных.
ТАСС / EPA / Carina Johansen