Маск анонсировал новые изменения в Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что на этой неделе в его соцсети Twitter появится обновление в пользовательском интерфейсе.

"На этой неделе появится новый пользовательский интерфейс, который позволит легко переключаться между рекомендациями и лентой подписок", — написал Маск.

По словам миллиардера, это лишь первый шаг в рамках более масштабного обновления пользовательского интерфейса. В начале февраля появится возможность писать более развёрнутые твиты, добавил Маск.