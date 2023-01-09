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9 января, 18:21

Маск анонсировал новые изменения в Twitter

Маск: На этой неделе в интерфейсе Twitter появится новая функция

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что на этой неделе в его соцсети Twitter появится обновление в пользовательском интерфейсе.

"На этой неделе появится новый пользовательский интерфейс, который позволит легко переключаться между рекомендациями и лентой подписок", — написал Маск.

По словам миллиардера, это лишь первый шаг в рамках более масштабного обновления пользовательского интерфейса. В начале февраля появится возможность писать более развёрнутые твиты, добавил Маск.

Илон Маск прояснил ситуацию с функцией #ThereIsHelp в Twitter

Илон Маск прояснил ситуацию с функцией #ThereIsHelp в Twitter

Ранее глава Twitter рассказал, что в соцсети появится функция форматирования текстов. Опции будут доступны для любых сообщений, хотя и предназначены прежде всего для длинных.

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ТАСС / EPA / Carina Johansen

Ирина Фальке

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