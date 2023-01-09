Минобороны Украины заявило о резком падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боеспособность ВСУ сильно упала из-за огромного количества неопытных солдат. По её словам, большая часть армии теперь состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы со стойкостью на поле боя.

"И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что с недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями", — заметила Маляр.