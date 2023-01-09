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9 января, 18:06

Минобороны Украины заявило о резком падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боеспособность ВСУ сильно упала из-за огромного количества неопытных солдат. По её словам, большая часть армии теперь состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы со стойкостью на поле боя.

"И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что с недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями", — заметила Маляр.

Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Ранее в ЛНР рассказали о массовом бегстве бойцов ВСУ из городской застройки Соледара. Командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчинённым командирам батальонов организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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