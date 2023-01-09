В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Санкт-Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Росгидрометцентра.
Согласно прогнозам метеослужбы, в Северной столице до 13:00 11 января ожидается ветреная погода. В прибрежных районах порывы достигнут 15 метров в секунду. Жителей и гостей города призвали быть крайне осторожными.
А ранее Лайф писал, что ночь на 7 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха к шести утра субботы составила -23,4 градуса.
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