В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Санкт-Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Согласно прогнозам метеослужбы, в Северной столице до 13:00 11 января ожидается ветреная погода. В прибрежных районах порывы достигнут 15 метров в секунду. Жителей и гостей города призвали быть крайне осторожными.