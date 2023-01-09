Москвичей предупредили о самом холодном дне недели

Накрывшие Центральную Россию холода продолжают морозить москвичей. Сегодняшний понедельник станет самым холодным днём этой недели, рассказал метеоролог Александр Ильин. Однако не стоит отчаиваться, ведь уже скоро в столицу придёт долгожданное потепление.

"В понедельник температура днём будет находиться в пределах от -14 до -16 градусов. А потом начнётся курс на повышение", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Так, 10 января отметки на градусниках поднимутся до минус десяти, а спустя день потеплеет ещё на три градуса. Как объяснил синоптик, это связано с поступлением разогретого воздуха на фоне смены антициклона. Кстати, Ильин также выразил уверенность, что в этом году не стоит ждать традиционных крещенских морозов.