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Опубликовано 9 января 2023, 21:55

Швеция и США намерены заключить соглашение о расширении военного сотрудничества

США и Швеция начали переговоры по соглашению о расширении военного сотрудничества. В частности, оно будет регулировать условия деятельности американских войск на территории Швеции вроде их правового статуса, налогообложения, пошлин и доступа на военные базы страны.

"Переговоры касаются так называемого Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA), которое обеспечит основу для продолжения сотрудничества в области обороны, регулируя правовые условия присутствия американских войск в Швеции", говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

Подчёркивается, что документ "открывает путь для ещё более тесного сотрудничества с США как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО". Также он создаст условия для военной поддержки государства со стороны США в случае необходимости, однако это требует одобрения парламентом Швеции соответствующих поправок в конституцию. Вашингтон заключил аналогичные соглашения с ещё рядом стран.

В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для вступления в НАТО
В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для вступления в НАТО

Лайф писал, что генсек ООН Йенс Столтенберг призвал Турцию как можно быстрее одобрить заявки Швеции на вступление в альянс. По его словам, государство выполнило все поставленные Анкарой условия.

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ТАСС / Marcus Brandt / dpa

Матвей Шандрыголов
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