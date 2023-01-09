Швеция и США намерены заключить соглашение о расширении военного сотрудничества
США и Швеция начали переговоры по соглашению о расширении военного сотрудничества. В частности, оно будет регулировать условия деятельности американских войск на территории Швеции вроде их правового статуса, налогообложения, пошлин и доступа на военные базы страны.
"Переговоры касаются так называемого Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA), которое обеспечит основу для продолжения сотрудничества в области обороны, регулируя правовые условия присутствия американских войск в Швеции", — говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.
Подчёркивается, что документ "открывает путь для ещё более тесного сотрудничества с США как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО". Также он создаст условия для военной поддержки государства со стороны США в случае необходимости, однако это требует одобрения парламентом Швеции соответствующих поправок в конституцию. Вашингтон заключил аналогичные соглашения с ещё рядом стран.
Лайф писал, что генсек ООН Йенс Столтенберг призвал Турцию как можно быстрее одобрить заявки Швеции на вступление в альянс. По его словам, государство выполнило все поставленные Анкарой условия.
ТАСС / Marcus Brandt / dpa