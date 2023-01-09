31-летняя альпинистка из Севастополя умерла на руках у мужа в горах Дагестана

При восхождении на гору Сельды в Докузпаринском районе Дагестана умерла 31-летняя альпинистка из Севастополя. По данным Mash Gor, Софии В. резко стало плохо, из-за чего поход было решено отменить. В районной администрации информацию о трагедии подтвердили.

"Накануне группа из пяти туристов, которая не была зарегистрирована, поднималась на гору Сельды. Во время восхождения одна из участниц группы <...> 1991 года рождения почувствовала себя плохо. После этого восхождение отменили, а когда группа спускалась к лагерю на окраине села Куруш, недомогание усилилось. Девушка скончалась по пути следования в лагерь", — уточнили в администрации в беседе с ТАСС.

Там добавили, что в составе группы был и муж умершей альпинистки. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину смерти Софии, согласно предварительным сведениям Mash Gor, она погибла от сердечной недостаточности.