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9 января, 18:52

31-летняя альпинистка из Севастополя умерла на руках у мужа в горах Дагестана

На горе Сельды в Дагестане погибла 31-летняя альпинистка из Севастополя

<p>София В. Фото © <a href="https://t.me/mash_gor/2919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Gor</a></p>

София В. Фото © Mash Gor

При восхождении на гору Сельды в Докузпаринском районе Дагестана умерла 31-летняя альпинистка из Севастополя. По данным Mash Gor, Софии В. резко стало плохо, из-за чего поход было решено отменить. В районной администрации информацию о трагедии подтвердили.

"Накануне группа из пяти туристов, которая не была зарегистрирована, поднималась на гору Сельды. Во время восхождения одна из участниц группы <...> 1991 года рождения почувствовала себя плохо. После этого восхождение отменили, а когда группа спускалась к лагерю на окраине села Куруш, недомогание усилилось. Девушка скончалась по пути следования в лагерь", — уточнили в администрации в беседе с ТАСС.

Там добавили, что в составе группы был и муж умершей альпинистки. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину смерти Софии, согласно предварительным сведениям Mash Gor, она погибла от сердечной недостаточности.

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Андрей Бражников

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