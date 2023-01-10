Генсек РФС заявил о получении $8 млн от УЕФА по финансовой программе
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что РФС получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) $8 млн по одной из финансовых программ.
"Это большие деньги. Но это не та сумма, из-за которой РФС задался бы вопросом что для нас лучше: спорт или деньги. Конечно, спорт. Мы бы вернули их не задумываясь", — сообщил он в интервью "Спорт-Экспрессу".
Митрофанов также прокомментировал уплату ежегодного взноса за членство в европейском клубе. Он отметил, что даже если бы РФС принял решение о выходе, и 125 франков пришлось вернуть, то полгода союз гарантированно являлся бы членом УЕФА.
Ранее генсек РФС Митрофанов сообщил о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России. Он объяснил, что решение о том, кто войдёт в её состав, будет принято коллегиально.
LIFE / Александр Шалгин