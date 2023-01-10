Медведев напомнил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа

За повторные нарушения при выполнении гособоронзаказа последует уголовная ответственность. С таким предупреждением выступил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения Бронетанкового ремонтного завода в Петербурге.

"Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать, ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть", — подчеркнул он.

Политик отметил, что "никто не отменял ответственности: и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства". Он напомнил, что в Уголовном кодексе РФ есть соответствующие нормы, но они ещё не применялись, однако при необходимости суды к ним обратятся.