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10 января, 15:04

Медведев напомнил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа

За повторные нарушения при выполнении гособоронзаказа последует уголовная ответственность. С таким предупреждением выступил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения Бронетанкового ремонтного завода в Петербурге.

"Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать, ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть", — подчеркнул он.

Политик отметил, что "никто не отменял ответственности: и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства". Он напомнил, что в Уголовном кодексе РФ есть соответствующие нормы, но они ещё не применялись, однако при необходимости суды к ним обратятся.

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Ранее сообщалось, что задействованные в гособоронзаказе заводы "Ростеха" продолжали работу в новогодние праздники. В частности, это "Высокоточные комплексы", Объединённая авиастроительная корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация, "Вертолёты России", Уралвагонзавод и другие холдинги.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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