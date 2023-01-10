Мать Смольянинова заявила, что актёр вынес для себя урок и не хочет сражаться за Украину

Актёр Артур Смольянинов, пожелавший России стать "радиоактивной пылью" и заявивший о готовности воевать за Украину, был не так понят, а виноваты в этом журналисты со своими провокационными вопросами. Таким мнением поделилась с kp.ru мать артиста Мария Смольянинова.

"Он так сказал, потому что его провоцировал профессиональный журналист. Если человек слушал полностью всё интервью, понятно, что никакого желания у него нет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить всё ядерное оружие", — оправдывала она сына.

По словам Марии, актёр хоть и ляпнул, что готов сражаться на стороне Украины, но никуда он не собирается, а лишь гипотетически предположил, какую сторону поддержит, если придётся делать окончательный выбор. Она подчеркнула, что уже говорила с сыном, и "он сказал, что вынес урок для себя". Резонансное интервью Смольянинова вышло без обработки, "его надо редактировать потом, надо отслеживать каждую фразу", обвинила женщина журналистов.

Она коснулась и ещё одного отрывка интервью, где Смольянинов заявил о готовности стрелять в коллегу по "9-й роте" — Сослана Фидарова. По словам матери актёра, его слова опять-таки имели другой смысл. Она не объяснила какой, но отметила, что Смольянинов рад, что его коллега оказался жив и отреагировал видеообращением на сказанное. Мария уверена, что шумиха скоро закончится и про скандальное интервью все забудут.