"Ему придётся уйти самому": СМИ узнали о тайном плане свержения папы римского Франциска

Консерваторы Ватикана разрабатывают секретный план по свержению папы римского Франциска. Как сообщает газета The Telegraph, кампания против понтифика началась спустя пару дней после смерти его предшественника Бенедикта XVI.

Изданию стало известно, что Франциска считают слишком критичным по отношению к капитализму и либеральным в отношении нелегальной иммиграции. В частности, авторов плана свержения не устраивает позиция папы, выступающего против абортов, гомосексуализма, а также безбрачия для священников.

"Секретный план будет сформулирован по разным осям и этапам, но у него будет одна цель — подвергнуть понтифика такому стрессу, что Франциску придётся самому уйти в отставку", — рассказал источник газете.

Кроме того, указано, что после смерти Бенедикта Франциск "остался в меньшинстве" — и вероятность его отставки стала вполне реальной. Согласно плану, несколько организаторов будут действовать "в тени", а другие будут работать над его свержением открыто.

Также в материале подчеркнули, что даже союзники Франциска признают некий раскол и напряжённость на самом высоком уровне Католической церкви. Однако их мнения относительно его отставки разные. Некоторые считают, что папа "так легко не сдастся", другие считает, что если с существующими проблемами справиться не получится, то уйти всё же придётся.