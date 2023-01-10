Брэд Питт рассказал, с кем у него был лучший секс в кино

Известный во всём мире американский актёр и мечта многих женщин Брэд Питт признался, с кем у него был самый лучший секс на съёмочной площадке. К удивлению, это не его бывшая супруга — несравненная Анджелина Джоли, а Шэлейн Макколл, пишет Mirror.

Актриса исполнила роль Шарлотты Уэйд в телесериале "Даллас". Она сыграла в 92 эпизодах мыльной оперы, тогда как Питт в роли своего персонажа Рэнди появился всего четыре раза в период с 1987 по 1988 год.

"Мне тогда пришлось кататься по сену в сарае. Если честно, не помню, чтобы мне дали какой-то особенный сценарий. Я просто резвился", — отметил актёр.

К слову, в тот момент Питту было 23 года, а Макколл — всего 15. Тогда пара какое-то время встречалась за пределами съёмочной площадки, однако недолго.