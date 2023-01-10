В Оренбурге появится музей казачества
Музей казачества в Оренбурге. Фото © ЕАН
В Оренбурге готовятся к открытию музея казачества, экспонаты для которого собирают в разных уголках России. Большая часть будет доставлена из бывших казачьих станиц, пишет издание ЕАН.
Так, например, один из самых ценных экспонатов прибыл из Якутска. Потомки оренбургских казаков передали оттуда икону святого великомученика Георгия Победоносца, написанную в память о мобилизованном полку Оренбургского казачьего войска более сотни лет назад — ещё в 1905 году.
Экспозиция органично вписалась в контекст почти трёхвековой истории Оренбурга, которая неразрывно связана с казачеством. Посетители выставки могут увидеть множество предметов казачьего быта, наряды и убранства казачек XIX века, которые были восстановлены по старинным технологиям. Кроме того, представлен известный во всей стране оренбургский пуховый платок. Именно казачки начали первыми заниматься вязанием, пока их мужья охраняли границы.
Также были привезены предметы вооружения и амуниция, иллюстрирующие участие казаков в Первой мировой, Гражданской войне 1918–1922 годов и ВОВ. Среди них, например, шашки, винтовки, пулемёт, седло, подпруги и стремена. Однако стоит отметить, что выставка завязана не только на прошлом. Там представлены экспонаты, свидетельствующие об участии современных казаков в специальной военной операции в Донбассе: остатки разорвавшихся снарядов, артиллерийские гильзы и различные фотографии.
Кстати, ранее Лайф уже сообщал об участии кубанских казаков в специальной военной операции. Как рассказал войсковой атаман Александр Власов, в ходе выполнения задач СВО было задействовано 2660 казаков Кубанского казачьего войска. По его словам, для пополнения специальных добровольческих отрядов из бригады "Кубань" работает учебный центр, где бойцы проходят боевое слаживание, получают экипировку и технические средства перед отправкой на СВО.
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