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10 января, 14:20

В Москве 11-летний мальчик лизнул столб на морозе и поднял на уши полицию

В Москве наряд полиции приехал к школьнику, который лизнул столб на морозе и прилип

В Москве 11-летний мальчик прилип языком к столбу прямо на морозе, освободиться без помощи медиков он не смог, а ещё ему пришлось объясняться и с прибывшими полицейскими. Детали инцидента стали известны Лайфу.

В столичном Алтуфьеве школьник по дороге домой решил проверить, а правда ли можно в холодную погоду прилипнуть к железяке. Он подошёл к первому попавшемуся столбу и лизнул его, но отлепиться уже не смог. Очевидцы вызвали скорую помощь, а так как ребёнок находился без родителей, то по вызову прибыли ещё и полицейские.

Медики помогли мальчику. А полицейские отвезли ребёнка домой и попросили родителей провести беседу с сыном, почему подобные эксперименты на морозе всегда заканчиваются плохо.

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Ранее Лайф писал, что в России могут сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным в зимний период. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

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Татьяна Миссуми

Комментарий

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Вовансегодня в 15:01

Помнится в трёхлетнем возрасте - лизнул замок навесной. Ничё, соседи по бараку отлили тёплой водичкой. Но не знать это в 11 лет?!

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