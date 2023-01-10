В Москве 11-летний мальчик лизнул столб на морозе и поднял на уши полицию

В Москве 11-летний мальчик прилип языком к столбу прямо на морозе, освободиться без помощи медиков он не смог, а ещё ему пришлось объясняться и с прибывшими полицейскими. Детали инцидента стали известны Лайфу.

В столичном Алтуфьеве школьник по дороге домой решил проверить, а правда ли можно в холодную погоду прилипнуть к железяке. Он подошёл к первому попавшемуся столбу и лизнул его, но отлепиться уже не смог. Очевидцы вызвали скорую помощь, а так как ребёнок находился без родителей, то по вызову прибыли ещё и полицейские.

Медики помогли мальчику. А полицейские отвезли ребёнка домой и попросили родителей провести беседу с сыном, почему подобные эксперименты на морозе всегда заканчиваются плохо.