Внеплановые "каникулы": Названы условия, при которых школы и детсады уходят на карантин

В период резкого всплеска уровня заболеваемости простудой и гриппом образовательные учреждения могут быть закрыты на карантин. Подробнее о том, в каких случаях его объявляют, в беседе с Лайфом рассказал адвокат Пётр Арешев.

Юрист объяснил, что, если заболеет один ребёнок, школу или садик не закроют. Карантин, по его словам, объявляют только в тех случаях, когда вирус поразил одновременно 20% детей в группе или классе, или 30% от общего числа. Однако окончательное решение принимает директор учреждения.

Также юрист подчеркнул, что в период карантина детям нельзя проводить вакцинацию. Кроме того, стоит оградить учеников от контактов друг с другом, поэтому и группы, в которых болеют ребята, не объединяются в одну, добавил он.