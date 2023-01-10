В Архангельской области мальчику переломало пальцы взорвавшейся петардой

В городе Мирном Архангельской области в руках школьника взорвалась петарда. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, на торговца, который не разъяснил юному клиенту правила использования пиротехники, завели дело.

По версии следствия, 1 января 2023 года предприниматель лично продал 11-летнему мальчику петарду в магазине, но забыл его просветить о мерах предосторожности. В итоге мальчик на улице держал подожжённую пиротехнику в руке. При взрыве петарды ребёнку переломало фаланги пальцев.

Дело в отношении 51-летнего продавца пиротехники возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Изъяты необходимые документы, допрашиваются свидетели.