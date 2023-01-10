СМИ узнали о разговоре Путина и Си Цзиньпина за 20 дней до начала спецоперации

Президент России Владимир Путин обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином готовность "к любым возможным ответным мерам" в случае гуманитарного кризиса на Донбассе или агрессии со стороны Киева и Запада. Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванные китайские официальные лица, разговор между лидерами состоялся за 20 дней до начала СВО на Украине, а его содержание было воспринято в Пекине "как сигнал об ограниченном военном вмешательстве" ради защиты российских национальных интересов.

При этом такая недосказанность, в том числе о конкретных планах России, по словам некоторых собеседников издания, вызвала недоверие к российскому руководству и лично Владимиру Путину. Утверждается, что этот шаг был воспринят негативно, а теперь КНР якобы и вовсе стремится восстановить отношения с рядом западных стран, дабы не остаться в изоляции.

"Сейчас Китай осознал, что враждовал со слишком большим количеством стран одновременно. Среди них есть много развитых стран, которые являются его основными торговыми и экономическими партнерами", — заявил французский востоковед и специалист по современному Китаю Жан-Пьер Кабестан.