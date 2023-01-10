Россиянка создала пирамиду, развела клиентов на 300 млн рублей и теперь боится расправы

В Москве уроженка провинциального Рыбинска Татьяна Ф. решила обогатиться на доверчивых пользователях социальных сетей, используя максимально банальную схему — финансовую пирамиду. Как пишет SHOT, на своей страничке она представлялась инвестором и предлагала подписчикам преумножить их капитал.

"Инвестор" из Рыбинска развела подписчиков на 300 миллионов, теперь её грозятся убить. Видео © SHOT

Первое время 25-летняя мошенница действительно выплачивала проценты, что дало эффект сарафанного радио, поэтому к ней потянулись друзья и родственники вкладчиков. Однако позже нескончаемый денежный поток пошатнул её рассудок: Татьяна начала ходить в дорогие магазины, покупать недвижимость и премиальные авто, оставляя всё заработанное себе.

Одной из клиенток девушки стала Александра. Она призналась, что заложила собственную квартиру, планировав заработать с "инста-Мавроди" на новую жилплощадь.

"Я у неё спросила: "Тань, у меня проблемы сейчас с квартирой, где я живу. То есть мне её не отремонтировать, я хочу её продать. А будет ли возможность, что я к тебе их (деньги. — Прим. Лайфа) закину ненадолго, [так как] мне там не хватает на новую квартиру немножко?" Она: "Да, конечно, я тебе помогу". В итоге я продаю квартиру, скидываю ей деньги — и она с ними сваливает. Я остаюсь без квартиры, без денег", — рассказала девушка.

Разгневанные вкладчики быстро нашли мошенницу и теперь требуют с неё "инвестированные" деньги. Однако Татьяна уверяет, что у неё ничего не осталось, а на выплаты клиентам она и вовсе брала кредиты. Теперь испуганная угрозами убийством "махинаторша" честно признаёт, что её ожидает тюрьма.

"Я взяла кредит себе, чтобы скинуть выплату... У меня две тысячи на карте... Будь у меня деньги, я бы начала раскидывать [выплаты], хотя бы по частям... Сложно принять, что всё [пропало]. А для меня ещё сложнее. Я просто сяду [в тюрьму]. Это была пирамида, вся вина лежит только на мне", — призналась девушка.