Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП

По итогам 2022 года дефицит федерального бюджета составил 3,3 трлн рублей (2,3% ВВП), доходы — 28 трлн, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, бюджеты 40 регионов были исполнены с профицитом, 45 — с дефицитом.

"В прошлом году мы перевыполнили план по доходам, общий объём составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем планировали", — рассказал Силуанов на заседании Правительства РФ.

Этому поспособствовал рост ненефтегазовых доходов страны. Силуанов уточнил, что без учёта в расходах средств, выделенных на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, дефицит составил 1,8% ВВП.

"То есть менее 2% ВВП, как мы планировали", — сказал он.