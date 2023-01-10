Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП
По итогам 2022 года дефицит федерального бюджета составил 3,3 трлн рублей (2,3% ВВП), доходы — 28 трлн, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, бюджеты 40 регионов были исполнены с профицитом, 45 — с дефицитом.
"В прошлом году мы перевыполнили план по доходам, общий объём составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем планировали", — рассказал Силуанов на заседании Правительства РФ.
Этому поспособствовал рост ненефтегазовых доходов страны. Силуанов уточнил, что без учёта в расходах средств, выделенных на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, дефицит составил 1,8% ВВП.
"То есть менее 2% ВВП, как мы планировали", — сказал он.
Ранее Силуанов сообщил, что расходы бюджета в 2022 году выросли до 30 трлн рублей. Вместе с тем министр подтвердил планы по постепенному сокращению дефицита до 0,7% ВВП к 2025 году.
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