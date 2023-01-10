В Якутии открыли крупное месторождение газа с запасами в почти 35 млн кубометров

Новое крупное местонахождение газа было открыто в одном из районов Якутии. Как рассказали в правительстве республики, его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиона кубометров.

Газоконденсатное месторождение было найдено в Олекминском районе специалистами "Туймааданефтегаза". Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин подчеркнул, что одним из основных преимуществ данного участка является его местоположение: оно расположено вблизи газопровода "Сила Сибири". Это, по его словам, "даёт новые возможности как для повышения потенциала самого участка, так и для предприятия".

"Новое газовое месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. Геолого-разведочные работы, проведённые специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Месторождение получило название "Мухтинское", — добавили в администрации.