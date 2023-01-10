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10 января, 13:14

В Якутии открыли крупное месторождение газа с запасами в почти 35 млн кубометров

В Якутии открыто новое крупное месторождение газа вблизи "Силы Сибири"

Новое крупное местонахождение газа было открыто в одном из районов Якутии. Как рассказали в правительстве республики, его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиона кубометров.

Газоконденсатное месторождение было найдено в Олекминском районе специалистами "Туймааданефтегаза". Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин подчеркнул, что одним из основных преимуществ данного участка является его местоположение: оно расположено вблизи газопровода "Сила Сибири". Это, по его словам, "даёт новые возможности как для повышения потенциала самого участка, так и для предприятия".

"Новое газовое месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. Геолого-разведочные работы, проведённые специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Месторождение получило название "Мухтинское", — добавили в администрации.

Правительство РФ установило предельную цену газа с двух месторождений

Правительство РФ установило предельную цену газа с двух месторождений

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об обнаружении газового месторождения в Чёрном море с запасом голубого топлива в 58 миллиардов кубометров. По его словам, оно было найдено на глубине три тысячи двадцать три метра под водой.

Обложка ©

ТАСС / ПАО "Газпром"

Оксана Попова

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