Врач расшифровал для Лайфа результаты анализов госпитализированного Михалкова

Госпитализированный режиссёр Никита Михалков обратился за медицинской помощью лишь спустя два дня после появления первых симптомов. В больницу 5 января он поступил с температурой 39,9 градуса, сообщил Лайфу источник.

Михалков сильно кашлял, также у него болел живот и наблюдалась сильная рвота. Врачи поставили диагноз: коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония. Всё это наблюдалось у режиссёра на фоне хронической гипертонии и аритмии.

Как рассказал Лайфу врач-терапевт Андрей Звонков, распространённая пневмония с очагами инфильтрации обычно говорит о туберкулёзном заболевании. Для него характерны проблемы в верхних отделах дыхательных путей. Однако если коронавирус действительно присутствовал в организме, то, вероятно, он вызвал поражение сосудов в лёгких.

"Если бактериальная какая-то инфекция есть и если признаки гнойной пневмонии, то, скорее всего, это связано уже со вторичной присоединившейся бактериальной инфекцией, которая там безобразничает. Вообще, ухудшение динамики от шестого числа за четыре дня — это не есть хорошо, конечно", — резюмировал врач.