Врач расшифровал для Лайфа результаты анализов госпитализированного Михалкова
Михалков обратился за медпомощью лишь спустя два дня после появления первых симптомов
Госпитализированный режиссёр Никита Михалков обратился за медицинской помощью лишь спустя два дня после появления первых симптомов. В больницу 5 января он поступил с температурой 39,9 градуса, сообщил Лайфу источник.
Михалков сильно кашлял, также у него болел живот и наблюдалась сильная рвота. Врачи поставили диагноз: коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония. Всё это наблюдалось у режиссёра на фоне хронической гипертонии и аритмии.
Как рассказал Лайфу врач-терапевт Андрей Звонков, распространённая пневмония с очагами инфильтрации обычно говорит о туберкулёзном заболевании. Для него характерны проблемы в верхних отделах дыхательных путей. Однако если коронавирус действительно присутствовал в организме, то, вероятно, он вызвал поражение сосудов в лёгких.
"Если бактериальная какая-то инфекция есть и если признаки гнойной пневмонии, то, скорее всего, это связано уже со вторичной присоединившейся бактериальной инфекцией, которая там безобразничает. Вообще, ухудшение динамики от шестого числа за четыре дня — это не есть хорошо, конечно", — резюмировал врач.
По словам Звонкова, рвота, с которой поступил Михалков в больницу, может говорить о повышенном внутричерепном давлении или остром гастрите. Однако пока ситуация неоднозначная и крайне нестабильная. Врач подчеркнул, что сейчас надо ждать эффекта от антибиотиков, но и с ними могут возникнуть проблемы, потому что если инфекция больничная, то она может быть невосприимчива к таким препаратам.
Как писал Лайф, 77-летний Никита Михалков попал в больницу в Москве 5 января, его состояние оценивалось как тяжёлое. В пресс-службе артиста заявили, что у него диагностирован грипп. Известно, что позже режиссёра перевели в реанимацию. А сегодня стало известно, что состояние Михалкова ухудшилось. Согласно результатам проведённой КТ, у него возросла площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем.
ТАСС / Новодережкин Антон