В "Союзе отцов" поддержали идею о досрочном выходе на пенсию многодетных пап-одиночек

Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Солёнов поддержал идею о том, чтобы разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочный выход на пенсию.

"Если папы получат такую привилегию, то появляется и время для внуков и, конечно, возможность передать весь опыт жизненный своим детям, которые подросли", — объяснил Солёнов в беседе с RT.

Он в особенности отметил важность предусмотреть сохранение льгот для многодетных пап и по достижении детьми совершеннолетия. Кроме того, он подчеркнул, что досрочный выход на пенсию — это важная мера поддержки, которая на сегодняшний день сильно востребована.