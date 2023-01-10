В "Союзе отцов" поддержали идею о досрочном выходе на пенсию многодетных пап-одиночек
Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Солёнов поддержал идею о том, чтобы разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочный выход на пенсию.
"Если папы получат такую привилегию, то появляется и время для внуков и, конечно, возможность передать весь опыт жизненный своим детям, которые подросли", — объяснил Солёнов в беседе с RT.
Он в особенности отметил важность предусмотреть сохранение льгот для многодетных пап и по достижении детьми совершеннолетия. Кроме того, он подчеркнул, что досрочный выход на пенсию — это важная мера поддержки, которая на сегодняшний день сильно востребована.
Напомним, уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию отцам, которые в одиночку занимаются воспитанием трёх и более детей, не достигших 18 лет. Она уверена, что такая мера могла бы стать очередным средством по поддержке многодетных семей.
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