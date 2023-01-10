Терапевт назвал неожиданные причины кожного зуда

Кожный зуд может сигнализировать о почечной недостаточности и проблемах с печенью, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. В частности, симптом может появиться при хроническом гепатите, отметил он в беседе с "Москвой 24".

"Печень — это основная фабрика по выведению всего нехорошего из организма. Соответственно, если она плохо работает, многие вещи начинают копиться и вызывать в том числе зуд. На поздних стадиях почечной недостаточности появляется так называемый уремический зуд. Он может очень сильно доставать человека", — комментирует медик.

Пожилых людей может беспокоить необъяснимый сенильный, или старческий, зуд. Но он не вызван скрытой болезнью, а является заболеванием сам по себе и способен очень сильно истощать людей, объяснил Хухрев. Такой зуд может быть "достаточно упрямым", но он лечится. Для этого применяется гормональная терапия, антигистаминные препараты или лекарства, которые действуют на вегетативную нервную систему.