В Афганистане закроют все салоны красоты для женщин по приказу талибов
Радикальное движение "Талибан"*, находящееся у власти в Афганистане, закроет в стране все салоны красоты для женщин. О приказе сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
Талибы дали заведениям 10-дневный срок на исполнение распоряжения. После этого в Афганистане не должно остаться женских салонов. Также талибы ввели запрет на работу девушек в торговых центрах.
Ранее сообщалось, что неправительственные организации (НПО) Афганистана должны отстранить женщин от работы до дальнейшего уведомления. В противном случае их лишат лицензии.
*Деятельность организации запрещена ООН.
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