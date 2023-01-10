В Афганистане закроют все салоны красоты для женщин по приказу талибов

Радикальное движение "Талибан"*, находящееся у власти в Афганистане, закроет в стране все салоны красоты для женщин. О приказе сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.

Талибы дали заведениям 10-дневный срок на исполнение распоряжения. После этого в Афганистане не должно остаться женских салонов. Также талибы ввели запрет на работу девушек в торговых центрах.

Ранее сообщалось, что неправительственные организации (НПО) Афганистана должны отстранить женщин от работы до дальнейшего уведомления. В противном случае их лишат лицензии.