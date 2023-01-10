России посулили превращение в новую экономическую сверхдержаву XXI века

После начала спецоперации на Украине Запад ввёл против России беспрецедентные по объёму пакеты санкций. Публицист Иван Новосёлов в своей авторской колонке на телеканале "360" рассказал, что в 2023 году наша страна преодолеет последствия ограничений и станет новой экономической сверхдержавой XXI века.

За счёт легализации схем параллельного импорта РФ избежала дефицита импортных товаров на потребительском рынке, причём ряд проектов по импортозамещению был реализован заранее. Но этого недостаточно: нам нужно сосредоточиться на жизненно важных отраслях, которые станут локомотивом роста российской экономики, уверен эксперт.

В 2022 году промышленные проекты были запущены почти во всех регионах: только в одной Московской области их более ста. В 2023 году планируется задействовать ещё 50% производственных мощностей и запустить новые проекты. Практически по всем независимым прогнозам в стране возобновится экономический рост.

"Программу импортозамещения можно сравнить с новой индустриализацией страны. Внедрение новейших технологий пятой промышленной революции, в том числе искусственного интеллекта, робототехники и других современных достижений, может заставить весь мир завидовать России", — отметил Новосёлов.

В случае если всё пройдёт гладко и федеральный контроль поможет избежать ошибок, чрезмерной бюрократизации и коррупционных схем, у России появится шанс встретить 2024-й в звании новой экономической сверхдержавы XXI века, заключил Новосёлов.