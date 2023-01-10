Названы страны, куда россияне могут улететь на отдых без лишних сложностей

У россиян наиболее популярным азиатским направлением для туризма остаётся Таиланд, где нет дополнительных ограничений из-за ковида и сложностей со въездом. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян перечислил доступные для отдыха страны в беседе с телеканалом "360".

"Китай пока закрыт для туристических целей, но, думаю, к весне, к маю, Китай, скорее всего, откроется", — заметил эксперт.

Также востребованной у туристов из России он назвал Индию, в частности Гоа. Не будет трудностей и с посещением Шри-Ланки или Индонезии, продолжил Мурадян. А вот Вьетнам осложнил жизнь приезжим, там 9 января ужесточили правила въезда — на границе теперь просят ПЦР или сертификат о вакцинации.

В отличие от Азии, с Европой дела обстоят хуже, россиян не пускает 11 стран, отметил специалист. Зато есть прямые рейсы в Сербию, на Кубу, а также открыт Ближний Восток. Мурадян заметил, что набирает обороты интерес россиян к путешествиям по странам СНГ, особенно выделяются Армения, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.