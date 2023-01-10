Бивол стал первым россиянином, получившим награду "Боксёр года" от BWAA

Российский боец Дмитрий Бивол признан лучшим боксёром 2022 года по результатам голосования Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщила промоутерская компания "Мир бокса".

Известно, что Бивол стал первым россиянином, который получил награду за 84 года её существования. Кроме него за звание лучшего боксёра 2022 года боролись чемпион WBA в первом лёгком весе Эктор Луис Гарсия, абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ и другие бойцы. Спортсмен признался, что быть удостоенным этого звания — большая честь для него.

"Я очень счастлив и рад узнать об этом. Я интересовался тем, кто получал эту награду, когда был ребёнком, и теперь я присоединился к их числу. Я навсегда вошёл в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду. У меня лучшая команда в боксе — мой менеджер и мой тренер", — сказал Бивол.