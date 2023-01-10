Бивол стал первым россиянином, получившим награду "Боксёр года" от BWAA
Американские журналисты признали россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксёром 2022 года
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Дмитрий Бивол. Обложка © ТАСС / AP / John Locher
Российский боец Дмитрий Бивол признан лучшим боксёром 2022 года по результатам голосования Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщила промоутерская компания "Мир бокса".
Известно, что Бивол стал первым россиянином, который получил награду за 84 года её существования. Кроме него за звание лучшего боксёра 2022 года боролись чемпион WBA в первом лёгком весе Эктор Луис Гарсия, абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ и другие бойцы. Спортсмен признался, что быть удостоенным этого звания — большая честь для него.
"Я очень счастлив и рад узнать об этом. Я интересовался тем, кто получал эту награду, когда был ребёнком, и теперь я присоединился к их числу. Я навсегда вошёл в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду. У меня лучшая команда в боксе — мой менеджер и мой тренер", — сказал Бивол.
Ранее боксёр Дмитрий Бивол сообщил о намерении стать чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. Об этом он заявил после поединка против Хильберто Рамиреса, который состоялся в конце ноября прошлого года. Россиянин, одержав победу, защитил титул сильнейшего по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).