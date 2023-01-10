Основатель Lobaev Arms объявил награду за уничтожение первой БМП Bradley на СВО

Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что подарит новейшую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счётчик" бойцу ВС РФ за уничтожение первой американской боевой машины пехоты в ходе спецоперации, которую получит Киев от Вашингтона.

"С нас LAR-10 "Счётчик" молодцу. С надписью "За "Брэдли"!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", — написал он в телеграм-канале.

Если у победителя не будет лицензии на огнестрельное длинноствольное нарезное оружие, то винтовку отправят его подразделению. Лобаев не первый, кто объявляет награду за подбитую БМП Bradley. Он присоединился к своеобразному флешмобу, запущенному в Сети. В соцсетях активисты объявили конкурсы за ликвидацию первой БМП Bradley на СВО с призами (от одежды до миллиона рублей).