Основатель Lobaev Arms объявил награду за уничтожение первой БМП Bradley на СВО
Основатель Lobaev Arms пообещал винтовку "Счётчик" за уничтожение первой БМП Bradley на СВО
Винтовка "Счётчик". Обложка © t.me / lobaev_vlad
Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что подарит новейшую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счётчик" бойцу ВС РФ за уничтожение первой американской боевой машины пехоты в ходе спецоперации, которую получит Киев от Вашингтона.
"С нас LAR-10 "Счётчик" молодцу. С надписью "За "Брэдли"!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", — написал он в телеграм-канале.
Если у победителя не будет лицензии на огнестрельное длинноствольное нарезное оружие, то винтовку отправят его подразделению. Лобаев не первый, кто объявляет награду за подбитую БМП Bradley. Он присоединился к своеобразному флешмобу, запущенному в Сети. В соцсетях активисты объявили конкурсы за ликвидацию первой БМП Bradley на СВО с призами (от одежды до миллиона рублей).
Как сообщалось, США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов. В новый пакет включены боевые машины Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, ракеты и боеприпасы, а также около 50 БМП Bradley.