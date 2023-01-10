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Регион
Опубликовано 10 января 2023, 13:54
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Основатель Lobaev Arms объявил награду за уничтожение первой БМП Bradley на СВО

Основатель Lobaev Arms пообещал винтовку "Счётчик" за уничтожение первой БМП Bradley на СВО

Винтовка "Счётчик". Обложка © t.me / lobaev_vlad

Винтовка "Счётчик". Обложка © t.me / lobaev_vlad

Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что подарит новейшую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счётчик" бойцу ВС РФ за уничтожение первой американской боевой машины пехоты в ходе спецоперации, которую получит Киев от Вашингтона.

"С нас LAR-10 "Счётчик" молодцу. С надписью "За "Брэдли"!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", написал он в телеграм-канале.

Если у победителя не будет лицензии на огнестрельное длинноствольное нарезное оружие, то винтовку отправят его подразделению. Лобаев не первый, кто объявляет награду за подбитую БМП Bradley. Он присоединился к своеобразному флешмобу, запущенному в Сети. В соцсетях активисты объявили конкурсы за ликвидацию первой БМП Bradley на СВО с призами (от одежды до миллиона рублей).

В чём опасность новых БМП Bradley и Marder, которые передадут Киеву
В чём опасность новых БМП Bradley и Marder, которые передадут Киеву

Как сообщалось, США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов. В новый пакет включены боевые машины Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, ракеты и боеприпасы, а также около 50 БМП Bradley.

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Татьяна Миссуми
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