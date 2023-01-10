Танки из Голливуда: В чём опасность новых БМП Bradley и Marder, которые передадут Киеву Табу на поставки тяжёлого вооружения Киеву больше не действует. Первый шаг Запада — передать Киеву БМП M2 Bradley и Marder. Однако помогут ли эти машины Украине в боевых действиях, большой вопрос. 9 января, 23:40 M2 Bradley. Фото © Shutterstock

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В начале 2023 года стало известно, что в рамках очередного пакета военной помощи США намерены передать Украине комплект БМП M2 Bradley, а ФРГ — некоторое количество БМП Marder.

Официально информация подтверждена президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем 5 января. Кстати, решение передать БМП Marder было объявлено на фоне поставки Францией колёсных танков AMX-10RC, о чём Эмманюэль Макрон объявил 4 января.

БМП Marder были разработаны немецкой фирмой Rheinmetall AG во второй половине 60-х. БМП M2 Bradley созданы во второй половине 70-х на базе прототипа XM723 с учётом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей германской БМП Marder в качестве лучше защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113.

Отмечается, что общая сумма нового американского пакета помощи составит 2,85 млрд долларов.

БМП Bradley, Marder — характеристики

БМП M2 Bradley. Фото © Shutterstock

БМП Bradley начали принимать на службу в 1980-х и активно использовали во время двух иракских кампаний. Однако разработка данной техники была настолько запутанной и дорогой, что даже её высмеяли в комедии "Войны Пентагона". По сути, БМП Bradley пытались модернизировать три раза, делая упор на усилении брони. В итоге "убийца танков" стал весить 32 тонны вместо 18 запланированных, а это, в свою очередь, привело к большим проблемам с двигателем, трансмиссией и системой охлаждения.

В каком-то смысле БМП Bradley — "колосс на глиняных ногах". Ведь, несмотря на относительно неплохое бронирование, машина осталась уязвима к подрыву на минах. В модернизацию танка было вложено 23 миллиарда долларов, но получить технику необходимого уровня армия США так и не смогла, и в итоге для передвижения войск были созданы MRAP — специальные противоминные автомобили. Впрочем, они тоже не блещут проходимостью — на Украине эти машины вязнут в снегу и грязи, а каменистых и песчаных ландшафтов в этой стране военным найти так и не удалось.

В Пентагоне пришли к выводу, что ничего хорошего из "Брэдли" не получится и её проще заменить на что-нибудь новое. Ну а часть списанных машин поедет теперь на Украину Алексей Леонков Военный эксперт

Что касается вооружения, БМП Bradley оснащена 25-миллиметровой пушкой M242 Bushmaster, 7,62-миллиметровым пулемётом M240C, и в качестве "амбразурного оружия" могут использоваться автоматы калибра 5,56 миллиметра. Однако главным оружием машины считается противотанковая управляемая ракета ПТРК BGM-71 TOW. Её возможности по бронепробитию танков скромнее, чем у современных "Джавелинов" или французских ПТРК Milan, а в условиях тотального контроля за полем боя применять это вооружение будет ещё сложнее.

Что касается немецкого БМП Marder, он оснащён 20-миллиметровой пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Пушка RH 202 использует снаряды 20×139 мм. Ещё один 7,62-миллиметровый пулемёт MG 3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.

Протяжённость фронта на Украине

БМП Marder. Фото © Shutterstock

Однако главная проблема с этими машинами кроется не только и не столько в их боевых возможностях. По данным агентства Reuters, ВСУ получат около 50 БМП Bradley, а по данным издания Der Spiegel, — около 20–40 БМП Marder. На самом деле немцы не уверены в том, что смогут наскрести 40 машин. По данным издания Der Spiegel, у компании Rheinmetall на складах осталось около 60 БМП Marder, которые могут быть отремонтированы, но их модернизация займёт слишком много времени. Если исходить из оптимистичного для Киева сценария и допустить, что ВСУ получат 50 машин Bradley и ещё 40 БМП Marder очень быстро, то этих сил хватит лишь на оснащение двух, максимум трёх мотострелковых батальонов. В масштабе фронта, особенно с учётом потерь ВСУ в Бахмуте и Соледаре, это капля в море.

Протяжённость фронта на Украине составляет более тысячи километров. На такой протяжённости БМП могут раствориться бесследно. К тому же к каждой американской машине нужен специальный инженерный парк, в котором техника будет ремонтироваться и обслуживаться. Подобной роскоши ВСУ не могут себе позволить даже с более простой советской техникой. Это означает, что Bradley и Marder ждёт незавидная участь одноразовой техники, как это уже происходило ранее с бронеавтомобилями MaxxPro, Kirpi, Cougar и американскими бэтээрами М113.

Если трезво оценивать ситуацию, то такие машины, как Bradley и Marder, будут эффективны в составе оперативных манёвренных групп, рейдовых и обходящих отрядов. Но говорить о какой-то существенной роли западных поставок можно будет только в том случае, если вслед за Bradley и Marder Запад решится на массовую передачу Leopard и M1 Abrams в количестве нескольких тысяч единиц.

К тому же следует понимать, что американские и немецкие БМП Киев получит в лучшем случае в апреле-мае 2023 года. К тому же часть времени уйдёт на подготовку личного состава ВСУ к эксплуатации и боевому применению данной техники. Да и вряд ли Киев получит последние версии Bradley — М2А4. Скорее всего, это будут версии М2А2/М3А2 и М2А2 ODS, технологичность которых была актуальной лет 30 назад.

Фото © Shutterstock Помогут ли Киеву БМП "Брэдли" и "Мардер"? 0 Помогут, но ненадолго и не везде Не помогут Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев