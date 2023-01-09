Посылка с сюрпризом: Почему Франция беспокоится из-за отправок САУ "Цезарь" на Украину Использование самоходной артиллерии из Франции с самого начала пошло не по плану. Сейчас САУ "Цезарь" находятся под большей угрозой, чем в начале СВО. 8 января, 23:40 Обложка © Wikipedia

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После визита главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев в конце декабря издание Le Figaro опубликовало отчёт с основными тезисами главы ведомства. Среди прочих проблем украинской армии он назвал поломку оставшихся у ВСУ французских гаубиц Caesar.

— САУ изнашиваются после адской перегрузки. Некоторые повреждения на САУ Caesar критичны, — признал Себастьян Лекорню, добавив, что часть пушек полностью вышли из строя и нуждаются в серьёзном ремонте, а одна не подлежит восстановлению. Однако он умолчал о том, что ещё часть гаубиц украинцы потеряли на поле боя.

САУ "Цезарь", PzH 2000 и М777 на Украине

САУ "Цезарь". Фото © Wikipedia / Teddy Wade, U.S. Army

Первый дивизион самоходок Caesar Франция передала Украине ещё в апреле. Шесть орудий заменили старые гаубицы "Мста-С" и другие орудия полевой артиллерии, включая САУ "Краб", которые ВСУ потеряли за зиму/весну 2022-го. Поначалу это казалось подарком судьбы и Киев возлагал большие надежды на французские пушки.

Тем более что Париж пообещал прислать ещё. Проблема в том, что орудия прошли предварительное дефорсирование. Французы взяли пример с немцев, которые ранее "обнулили" гаубицы PzH 2000, подсмотрев, в свою очередь, этот ход у американцев с их гаубицами M777, которые, во-первых, уверены, что ВСУ с современной техникой не справятся, а во-вторых, опасаются утечки технологий.

В итоге те "Цезари", что попали в руки ВСУ, лишены систем спутниковой навигации и специальных баллистических компьютеров, которые призваны облегчить подготовку к залпу. По данным издания Sputnik, Киев получил 18 усечённых орудий Caesar, цифра была подтверждена министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Это очень немного по меркам украинской армии, но всё же это четверть запасов всех орудий данного типа, имевшихся во Франции. Часть из них поступила в распоряжение 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

САУ "Цезарь" — технические характеристики, дальность стрельбы

Французская самоходка представляет собой 155-миллиметровую гаубицу, установленную на шасси шестиколёсного грузовика Renault Sherpa. Масса орудия составляет 18 тонн. Запас хода — 600 километров. Боекомплект рассчитан на 18 выстрелов. Снаряды используются осколочно-фугасные, кассетные, дымовые, осветительные, активно-реактивные, а также противотанковые управляемые снаряды BONUS.

Скорострельность "Цезаря" — шесть выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы — 42 км. Мощность дизельного двигателя — 410 л.с. Скорость по шоссе — 80 км/ч. Для обслуживания одной гаубицы требуется пять человек.

Но без спутниковой навигации и компьютеров САУ "Цезарь" теряет свою изюминку. Среди плюсов можно назвать манёвренность, но она раскрывается только в летних условиях и на хороших дорогах. В условиях украинской распутицы "Цезари" беспомощны и становятся отличной мишенью. Среди других минусов "Цезарей" — низкая степень защиты от огня противника.

В таком случае "Цезари" значительно уступают гаубицам 2С19 "Мста-С", боезапас которых в 2,5–3 раза больше и дополнительно в комплекте имеется 12,7-миллиметровая закрытая пулемётная установка. И защита намного лучше. Что касается дальнобойности, без снарядов EXCALIBUR эта опция остаётся только на бумаге. Тогда как "Мста-С" менее капризна в плане снарядов и выдаёт дальность поражения до 30 км. По уточнённым данным, первую партию EXCALIBUR Украина всё-таки получила осенью, но к этому времени практически все "Цезари" вышли из строя или были уничтожены.

Уничтожение САУ "Цезарь". Видео © t.me / WARS 🅉 TOP

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день 2023 года

Дело не только в непрактичности САУ "Цезарь" в условиях полноценных боевых действий, при которых есть риск как наземной атаки, так и удара с воздуха.

Как стало известно ещё в июне, украинские военные использовали "Цезари" по одному орудию вместо дивизиона и вместо постоянной смены дислокации орудий хранили их в единственном месте, выдвигая на позиции от силы пару раз в сутки. Создать полноценную батарею из ограниченного числа техники так и не вышло.

Обычно расчёты выпускали по пять-восемь снарядов, а затем прятали технику в ближайших ангарах. В итоге беспилотники "Орлан", оснащённые тепловизорами, засекли в июне позиции "Цезарей" в Лимане, а затем и на юге Украины и передали данные разведке. В ходе рейда одна гаубица была уничтожена и ещё две могли попасть в руки ВС РФ в исправном состоянии.

Преступления ВСУ на Украине

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Эксперты отмечают, что возложенная на "Цезарей" в украинских войсках надежда не оправдалась: орудия оказались слишком хрупкими и требовательными к нормальному обслуживанию, из-за чего их полноценное боевое применение стало невозможным. Единственное, что удалось ВСУ, — это использовать французские САУ против мирных жителей Донбасса. С их помощью украинские артиллеристы обстреливали рынки и дома Донецка.

В реальной боевой обстановке стволы 155-миллиметровых гаубиц из-за интенсивного использования потребовали замены через несколько недель. В ряде случаев износ ствола был проигнорирован, из-за чего несколько украинских расчётов "Цезарей" столкнулись с взрывом снаряда внутри орудия, как это было, например, с САУ "Пион".

В октябре Франция и Дания пообещали прислать Киеву ещё шесть гаубиц "Цезарь". В ходе недавнего визита на Украину Себастьян Лекорню обмолвился, что Франция не сможет предоставить новые гаубицы из своих запасов, но он приложит все усилия, надавит на промышленников, чтобы те ускорили темпы производства, чтобы обеспечить новые поставки в 2023 году.

Помощь Запада Украине

На примере "Цезарей" в полный рост встала другая проблема всех поставок западной тяжёлой техники на Украину: артиллерия ВСУ получает гаубицы, но в комплект не входят запчасти. Это лишает военных возможности чинить орудия прямо в поле.

С самого начала поставок зарубежной артиллерии и тяжёлой техники вообще в украинской армии отсутствуют минимально необходимые для ремонта и обслуживания специалисты. Это касается и САУ Caesar, и М777, и М109, и особенно немецких гаубиц PzH 2000. Чтобы вернуть гаубицы в строй после повреждения в бою или выхода из строя, приходится отправлять технику на ремонт в Литву, Латвию, Словакию и Польшу. А на это с учётом транспортировки в лучшем случае уходит от двух до четырёх недель. Критически длительный простой в условиях фронта компенсируется советскими орудиями, снимаемыми с хранения, и получается замкнутый круг.

Большая часть зарубежных вооружений превратилась для ВСУ скорее в проблему, чем в средство для эффективных боевых действий. Если собрать воедино "снарядное голодание", проблемы с логистикой и откровенную необучаемость украинских офицеров, о которой, к слову, после поездки в страну активно высказывается основатель ЧВК "Моцарт" Эндрю Милберн, получается, что помощь Запада больше вредит украинской армии, чем помогает воевать. И французские "Цезари" — лишь один из элементов этой проблемы.

Фото © Wikipedia Почему САУ "Цезарь" не помогли ВСУ? 0 Украинская армия использует их не по назначению Орудия оказались бракованными САУ "Цезарь" непригодны для погодных условий Украины

Авторы Сергей Андреев