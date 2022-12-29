Секретная "закладка" СССР: Причиной аварий истребителей F-35 мог стать "советский дефект" Заимствование советских технологий обошлось Lockheed Martin в кругленькую сумму. Однако именно из-за них судьба истребителей серии F-35 сейчас под вопросом. 28 декабря, 23:40 10278 10278 Истребитель морской пехоты F-35B парит над взлётно-посадочной. Обложка © Flickr / Samuel King Jr.

Последние новости США на сегодня

28 декабря издание Defence News, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщило о приостановке полётов истребителей F-35. Причиной стал инцидент от 15 декабря с крушением самолёта F-35B на военном аэродроме в Техасе.

По соцсетям почти сразу после аварии распространился ролик, в котором видно, как истребитель с возможностью укороченного взлёта и посадки сначала завис, затем опустился, отскочил от земли и накренился вперёд. Нос самолёта, а затем и правое крыло коснулись земли, истребитель развернулся, и пилот катапультировался. Создавалось полное впечатление, что машина "взбесилась" и, как строптивый конь, решила сбросить "ездока". После этой аварии в США начали опасаться "эпидемии" крушения лучших своих истребителей, подозревая в поломке некую системную ошибку.

Крушение истребителя F-35B в Техасе. Видео © YouTube / WFAA

"Полёты F-35 на нескольких военных базах приостановлены как минимум до января. Связано это с выявленным повышенным риском", — заявил представитель американского военного ведомства, не уточнив, какое количество истребителей затронет запрет.

Известно, что решение приняли на весь период расследования аварии. Хватит ли месяца для выяснения всех обстоятельств — большой вопрос, но этому же примеру последовали не только американцы, но и ВВС Израиля, на вооружении которых также находятся машины этого типа.

Проверки пройдут в Форт-Уэрте, штат Техас, где Lockheed Martin производит подавляющее большинство F-35, а также в Ист Хартфорде, штат Коннектикут, где Pratt & Whitney производит двигательные установки F135. По предварительным данным, к крушению привела неисправность с двигательной установкой F-35, которую американцы создавали не без помощи советских решений.

Сколько разбилось самолётов F-35

По состоянию на декабрь 2022 года было произведено более 875 истребителей F-35. Существует три модификации: базовая версия называется F-35A и считается наименее сложной. Версии F-35B с укороченным взлётом и F-35C с вертикальным взлётом — самые технически сложные в линейке F-35. Стоимость программы разработки составила 55,1 млрд долларов США. Однако с начала серийного производства машины преследовали неудачи.

23 июня 2014 года у F-35А, приписанного к 58-й истребительной эскадрилье ВВС США, загорелся двигатель. Ущерб составил 50 млн долларов, самолёт пришлось списать. 23 сентября 2016 года F-35A, приписанный к 61-й эскадрилье, загорелся на взлётной полосе авиабазы Маунтин-Хом в Айдахо. Причина — в неисправности двигателя F135.

27 октября 2016 года F-35B, приписанный к 501-й учебной эскадрилье морских ударных истребителей, совершил аварийную посадку в Южной Каролине. Причина — неисправности в прокладке электропроводки вблизи с гидравлическими линиями, что и привело к пожару. 22 августа 2018 года F-35А, приписанный к 58-й истребительной эскадрилье ВВС США, также совершил аварийную посадку. Причина — неисправность оптико-электронной локационной системы EOTS. В сентябре 2018 года уже F-35C получил повреждение двигателя в процессе дозаправки в воздухе.

В апреле 2019 года во время тренировочного полёта разбился F-35A, приписанный к 302-й эскадрилье ВВС Японии. Следующий F-35A разбился в мае 2020 года при заходе на посадку на авиабазу Эглин во Флориде. В 2020-м зафиксировано ещё одно крушение самолёта данной серии, одна жёсткая и одна аварийная посадка.

12 марта 2021 года F-35B, приписанный к 1-й эскадрилье испытаний и оценки США, был повреждён снарядом из собственной пушки.

Два нашумевших эпизода произошли за короткий промежуток 2021/2022 года: когда с палубы авианосца Queen Elizabeth в Средиземное море упал истребитель королевских ВМС F-35B и когда при попытке приземлиться на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море разбился американский истребитель палубного базирования F-35С.

Причём в последнем случае причиной крушения явно была техническая неисправность, ведь машину потеряли "в исключительно хороших погодных условиях".

В октябре 2022-го F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, но причины аварии не названы до сих пор. Ну и, наконец, инцидент с F-35 на авиабазе в Техасе в середине декабря, из-за которого полёты машин на время остановили.

Крушение F-35 — причины

Эксперты предполагают, что одна из причин крушения — рассинхрон рулевых поверхностей самолёта. Могла произойти раскоординация самолёта и ручки управления. Такое уже происходило в 2020-м и 2021-м. Бортовой компьютер дистанционной системы управления скомандовал опустить нос, а пилот отдавал прямо противоположные команды, пытаясь прервать посадку и уйти на второй круг. По словам руководителя отраслевого портала Avia.ru Романа Гусарова, делать конкретные выводы рано, как и пророчить списание всей серии.

Если у крушений и аварийных посадок разные причины и они не имеют какой-то корневой проблемы, заложенной в конструкцию, это можно списать на первоначальный опыт эксплуатации, на "детскую болезнь". Может быть, ещё не всё отработано, систематизировано. В том же случае, если будет выявлена какая-то закономерность, какая-то корневая причина, технологическая или конструктивная, то тогда обычно приостанавливают полёты, проводят аудит, производят доработки, заменяют проблемный узел — и в путь. В этот проект вложены многие миллиарды долларов — очень много денег, и не только американских, отказываться от самолёта никто не будет Роман Гусаров Руководитель отраслевого портала Avia.ru

Як-141 и F-35. Сравнение

В США популярна версия, что если проблемы обнаружатся в двигателе F-35, то всю вину могут возложить на советских инженеров. В основе американского двигателя с поворотным соплом — агрегат советского самолёта Як-141. На сайте NASA есть документ от 1993 года, где чёрным по белому написано, что американцы планируют изучать все наработки по Як-141 (и Як-38). Вполне возможно, что финансирование постройки дополнительных прототипов Як-141 компанией Lockheed Martin было прикрытием для закупки технических данных по проекту Як-141. Сотрудничали "ОКБ Яковлева" и Lockheed Martin с 1991 по 1997 год, и аккурат после этого разработка американской машины начала сдвигаться с места.

Як-141 — сверхзвуковой истребитель вертикального взлёта, 1994 год. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Изюминка F-35 — трёхсоставное поворотное сопло. Такие технологии в США появились в 70-х, но в том варианте реализация оказалась слишком накладной и сложной. После того как рухнул железный занавес, американские инженеры получили доступ к технологиям Як-141. Но нельзя забывать, что американцы — не альтруисты, а бизнесмены, скупавшие на тот момент все мало-мальски пригодные для них технологии по всему миру, в том числе и в России, несколько лет до этого существовавшей в виде смертельно опасного врага — Советского Союза.

Известно, что палубный истребитель Як-141 был способен осуществлять как горизонтальный, так и вертикальный взлёт за счёт отклонения сопла двигателя вниз под углом 90 градусов. Ориентируясь на Як-141, американцы радикально изменили конструкцию поворотного сопла 3BSD производства Pratt & Whitney. Расположение отсека с подъёмным вентилятором, хвостовые балки планера были установлены относительно подъёмного двигателя под теми же углами, как в Як-141.

Проблема в том, что в Як-141 поворотное сопло имело многослойную структуру, где каждый слой изготавливался из особого типа сплава. В основу легли ванадий-титан и ванадий-хром, "запекавшиеся" после сборки в специальной печке под невероятной температурой. Для поворотного сопла F-35 применялась жаростойкая керамика — такая же, как на шаттлах Space Shuttle.

Истребитель Як-141. Фото © Wikipedia / Ken Videan

Ещё один момент, на который указывают эксперты, заключается в том, что подъёмный двигатель Як-141 был рассчитан на один режим работы, а американские конструкторы настроили его по-своему, и это может подспудно создавать им проблемы прямо сейчас. Вышло ли это случайно, или советские конструкторы сознательно "подложили свинью", никто не знает и вряд ли когда-либо узнает. Говорить можно только о том, к чему всё это привело.

Скорее всего, рано или поздно Lockheed Martin доведёт свой F-35 до ума, ведь эта машина, как говорят специалисты, всё-таки менее проблемная, чем тот же F-22 Raptor. Но то, что ещё в 90-х, когда американцы перенимали технологии Як-141, казалось удачной сделкой — купить ноу-хау "на миллиард" за меньшую цену у страны, которая борется за выживание, сегодня таковой не кажется. Убытки Lockheed Martin от нескольких крупных инцидентов с F-35 ещё предстоит подсчитать. Другой вопрос — что конструкторы Lockheed Martin собираются делать с "советскими генами", являющимися и главной "фишкой" F-35, и главным проклятьем всей программы.

Фото © Flickr.com / Airman Magazine В чём проблема истребителя F-35? 0 Плохо спроектирован Неудачно собран Проблемы нет, просто так получается

Авторы Сергей Андреев