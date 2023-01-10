App Store удалил приложение российской социальной сети TenChat
Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat было удалено из App Store. В пресс-службе компании заявили, что маркетплейс уже принял на рассмотрение новую версию программы.
"Приложение российской деловой социальной сети TenChat удалили из App Store. Сейчас новая версия приложения находится на рассмотрении у App Store", — рассказали в компании РИА "Новости".
Как пишет агентство, в декабре источник в компании заявлял о получении разработчиком предупреждения от App Store о том, что приложение будет удалено с площадки за "нарушение санкционной политики". На данный момент в социальной сети зарегистрировано около двух миллионов человек.
Лайф писал, что Минцифры планирует разрешить россиянам загружать приложения на iPhone не только из AppStore. По словам главы министерства Максута Шадаева, ведомство уже готовит законопроект, аналогичный европейскому. Напомним, что Apple планирует разрешить жителям Евросоюза использовать сторонние источники для загрузки программ на свои смартфоны.
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