App Store удалил приложение российской социальной сети TenChat

Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat было удалено из App Store. В пресс-службе компании заявили, что маркетплейс уже принял на рассмотрение новую версию программы.

Как пишет агентство, в декабре источник в компании заявлял о получении разработчиком предупреждения от App Store о том, что приложение будет удалено с площадки за "нарушение санкционной политики". На данный момент в социальной сети зарегистрировано около двух миллионов человек.