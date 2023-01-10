Россиянам объяснили, что такое флурона и как от неё защититься

Гибрид ковида и гриппа получил название флурона (flu — грипп и corona — коронавирус), но к этому может добавиться ещё и ОРЗ. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил в беседе с kp.ru, что мы стали свидетелями самого высокого за последние 5 лет уровня распространения гриппа и прочих вирусов.

"Человек действительно рискует заразиться сразу несколькими инфекциями. До четверти всех случаев ОРВИ — это именно сочетание инфекций. Бывает, что человек одновременно заражается гриппом и аденовирусной инфекцией, аденовирусной и риновирусной", — объяснил врач.

Сочетание сразу нескольких недугов не так уж страшно: болеющий чувствует себя при гриппе с ковидом примерно так же, как при одном гриппе. Хуже себя ощущают люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями и пожилые. В их случае итог излечения определяется ходом наиболее тяжёлой инфекции.

В случае ковида и респираторно-синцитиального вируса, например, решающим будет коронавирус. Если грипп и ковид — тоже коронавирусная инфекция. В случае аденовируса и гриппа — грипп, пояснил Крючков.

При ухудшении самочувствия врач рекомендует сделать экспресс-тест на антиген коронавируса или ПЦР-тест, а затем тест на грипп. Остальные респираторные инфекции для любого взрослого человека не представляют такой опасности.