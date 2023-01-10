Глава канцелярии президента Польши, допустивший его разговор с пранкерами, потерял работу
RMF FM: Дуда уволил начальника канцелярии из-за своего разговора с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда уволил директора Бюро международной политики своей канцелярии после нашумевшего разговора с российскими пранкерами. Утверждается, что именно он был ответственен за коммуникацию польского лидера с коллегами из других стран.
"Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой. По неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики канцелярии президента Пётр Гиллерт", — пишет RMF FM.
Напомним, что 15 ноября две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув на границе с Украиной. В результате инцидента погибло два человека, а Киев обвинил в происшествии Москву. В свою очередь в Минобороны РФ уточнили, что упавшие снаряды были выпущены украинскими ЗРК С-300, а США и власти Польши позже согласились с этой версией. Позднее российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Анджею Дуде. В разговоре с ними он заявил, что не хочет войны с РФ.
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