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10 января, 14:30

Глава канцелярии президента Польши, допустивший его разговор с пранкерами, потерял работу

RMF FM: Дуда уволил начальника канцелярии из-за своего разговора с российскими пранкерами

Президент Польши Анджей Дуда уволил директора Бюро международной политики своей канцелярии после нашумевшего разговора с российскими пранкерами. Утверждается, что именно он был ответственен за коммуникацию польского лидера с коллегами из других стран.

"Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой. По неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики канцелярии президента Пётр Гиллерт", — пишет RMF FM.

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Напомним, что 15 ноября две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув на границе с Украиной. В результате инцидента погибло два человека, а Киев обвинил в происшествии Москву. В свою очередь в Минобороны РФ уточнили, что упавшие снаряды были выпущены украинскими ЗРК С-300, а США и власти Польши позже согласились с этой версией. Позднее российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Анджею Дуде. В разговоре с ними он заявил, что не хочет войны с РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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