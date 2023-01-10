ВМС США перехватили рыболовецкое судно из Ирана с двумя тысячами автоматов Калашникова

В Оманском заливе задержали оружейных контрабандистов. Как сообщает Центральное командование ВМС США, на рыболовецком судне из Ирана в Йемен нарушители перевозили автоматы Калашникова. Всего было насчитано более двух тысяч штук.

"В состав экипажа перехваченного судна, которое шло по маршруту, исторически использовавшемуся для перевозки незаконных грузов хуситам в Йемене, входило шесть граждан Йемена", — пояснили в ВМС США.

Силовики насчитали на судне 2116 автоматов АК-47. Вице-адмирал Брэд Купер назвал эти поставки дестабилизирующей деятельностью со стороны Ирана.