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10 января, 14:54

ВМС США перехватили рыболовецкое судно из Ирана с двумя тысячами автоматов Калашникова

В Оманском заливе задержали оружейных контрабандистов. Как сообщает Центральное командование ВМС США, на рыболовецком судне из Ирана в Йемен нарушители перевозили автоматы Калашникова. Всего было насчитано более двух тысяч штук.

"В состав экипажа перехваченного судна, которое шло по маршруту, исторически использовавшемуся для перевозки незаконных грузов хуситам в Йемене, входило шесть граждан Йемена", — пояснили в ВМС США.

Силовики насчитали на судне 2116 автоматов АК-47. Вице-адмирал Брэд Купер назвал эти поставки дестабилизирующей деятельностью со стороны Ирана.

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В начале декабря прошлого года Центральное командование американских ВС отчиталось о перехвате аналогичного рыболовецкого судна, на котором из Ирана в Йемен перевозилось свыше 50 тонн боеприпасов.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв

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